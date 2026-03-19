Историята на Iron Maiden оживява в „Iron Maiden: Burning Ambition“ от 8 май в кината

След повече от 50 години на сцената, Iron Maiden остават не просто банда, а явление. Сега историята им получава нов поглед във филма „Iron Maiden: Burning Ambition“, който тръгва по кината от 8 май.

Лентата предлага достъп до архиви, лични спомени и истории, разказани от самите членове на групата. Освен тях, участие взимат и имена като Хавиер Бардем, Ларс Улрих и Chuck D, които говорят за влиянието на Maiden върху музиката и културата.

Филмът комбинира документални кадри с нови анимационни сцени с Еди – емблематичния талисман на бандата, като така пресъздава света на Iron Maiden по начин, който е едновременно интимен и зрелищен.

Режисьор на проекта е Малкълм Венвил, а сред участниците са Брус Дикинсън, Стив Харис, Нико МакБрейн, Дейв Мъри, Адриан Смит и Яник Герс.

Филмът обещава да покаже не само музиката, но и философията зад групата – тази, която превръща Iron Maiden в една от най-влиятелните формации в историята на рока.

Билетите са в продажба от 25 март.