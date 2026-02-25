Гледайте трейлъра на документалния филм за Iron Maiden „Burning Ambition“

Първият официален трейлър на предстоящия документален филм за Iron Maiden, озаглавен „Iron Maiden: Burning Ambition“, вече е факт.

Лентата, която проследява една от най-емблематичните истории в музиката, ще бъде показана в кината за ограничен период от 7 май 2026 г., а билетите вече са в продажба.

Прожекцията в България ще бъде на 8 май, все още не е известно в коя верига киносалони.



Филмът е режисиран от Малкълм Венвил („Churchill At War“) и продуциран от Доминик Фрийман („Spirits In The Forest – A Depeche Mode Film“). Пълнометражният документален проект разказва за пет десетилетия история на легендарната британска банда.

Освен самите Iron Maiden, във филма участват и известни личности, които споделят своето отношение към влиянието на групата – сред тях са Хавиер Бардем, Ларс Улрих и Chuck D.

Групата е създадена през 1975 г. в Източен Лондон и с годините се превръща в една от най-влиятелните и устойчиви рок формации в света. В кариерата си Iron Maiden имат 17 студийни албума, над 100 милиона продадени копия и почти 2500 концерта в 64 държави.

Документалният филм излиза в момент, в който бандата продължава световното си турне „Run For Your Lives“, част от честванията на 50-годишнината им. Сред акцентите е и специалното събитие EddFest на 11 юли в Кнебуърт Парк, Англия, което е част от над 50 концерта на групата през 2026 г.

Както вече беше обявено, Iron Maiden ще се завърнат и в България като част от същото турне. На 26 май 2026 г. групата ще свири на Национален стадион „Васил Левски“, а специални гости на концерта ще бъдат Anthrax.