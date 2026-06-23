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Iron Maiden продадоха част от каталога и бранда си

След 50 години история групата планира филмови проекти, нови фен изживявания и дигитална вселена около Eddie

Публикувано на 15 Юли 2026
Iron Maiden продадоха част от каталога и бранда си

Iron Maiden са продали част от музикалния си каталог и правата върху своята визуална идентичност в сделка, която според групата ще отвори възможности за нови творчески проекти през следващите години.

След повече от пет десетилетия на сцената британските метъл легенди гледат отвъд традиционните албуми и концерти. Плановете включват филмов проект, посветен на настоящото световно турне "Run For Your Lives", разширяване на интерактивните преживявания за феновете и създаване на дигитална вселена около емблематичния талисман Eddie.

Първата стъпка вече е направена с изложбата "The Infinite Dreams Museum Experience" посветена на 50-годишната история на групата, която беше представена по време на тазгодишния Eddfest.

Сделката е част от стратегията наследството на Iron Maiden да достигне до нови поколения фенове, без групата да губи творчески контрол върху бъдещите проекти. Според информация на Billboard е продаден 50 % дял от каталога и свързаните с него права, като финансовите параметри не са оповестени.

 

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