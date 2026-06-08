The Rolling Stones споделиха две нови песни „Jealous Lover“ и „Divine Intervention“

The Rolling Stones представиха новия си сингъл „Jealous Lover“, придружен от официален видеоклип, режисиран от Крис Барет и Люк Тейлър, работили с Radiohead и Jack White. В главните роли във видеото са Аня Тейлър-Джой и Чарлс Мелтън.
Заедно със сингъла групата издаде и „Divine Intervention“, още една нова песен от предстоящия албум "Foreign Tongues", който ще се появи на 10 юли.
След поп-рок звученето на предишния сингъл „In The Stars“, „Jealous Lover“ поема в по-соул и R&B посока. Песента съчетава характерния фалцет на Мик Джагър, китарното взаимодействие между Кийт Ричардс и Рони Ууд и ритъм секция, изградена от Дарил Джоунс и Стив Джордан. В записа участват още дългогодишният сътрудник на групата Стив Уинууд, както и продуцентът Андрю Уот, който добавя китари, клавишни и синтезатори.
В „Divine Intervention“ освен Робърт Смит от The Cure се включват отново Стив Уинууд, както и саксофонистът Джеймс Кинг и тромпетистът Рон Блейк, което придава още по-богат звук на композицията.
Новият албум "Foreign Tongues" е записан в лондонското Metropolis Studios за по-малко от месец. Продуцент отново е носителят на награда „Грами“ Андрю Уот, който работи с The Rolling Stones и по предишния им албум "Hackney Diamonds".