Слушайте новия албум на The Rolling Stones "Foreign Tongues"

The Rolling Stones издадоха своя 25-и студиен албум Foreign Tongues. Наследникът на отличения с награда „Грами“ Hackney Diamonds (2023) излиза днес, 10 юли, и включва 14 композиции - 12 нови авторски песни, кавър на Ейми Уайнхаус и финален поклон към един от големите вдъхновители на групата Чък Бери.

Албумът е продуциран от Андрю Уот, който работи и по предишното студийно издание на Stones. Записите са реализирани в Metropolis Studios в Лондон по време на интензивни сесии, които, по думите на Мик Джагър, са преминали с изключителна творческа енергия.

„Записите на "Foreign Tongues" бяха много интензивни. Имахме 14 страхотни песни и работихме възможно най-бързо. Харесвам това студио, защото не е прекалено голямо и можеш да усетиш енергията на всички в помещението“, споделя Джагър.

В албума участват впечатляващ списък от гост-музиканти, сред които Пол Маккартни, Робърт Смит от The Cure, Стив Уинууд, Чад Смит от Red Hot Chili Peppers, както и дългогодишните сътрудници на групата Дарил Джоунс, Стив Джордан и Мат Клифърд.

Един от най-емоционалните моменти в албума е песента „Hit Me In The Head“, в която звучи барабанното изпълнение на Чарли Уотс. Записът е направен по време на една от последните студийни сесии на легендарния барабанист преди смъртта му през 2021 година.

"Foreign Tongues" включва и вече познатите сингли „In The Stars“, „Rough and Twisted“ и „Jealous Lover“ и "Divine Intervention"