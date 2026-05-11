The Rolling Stones представиха видео към „In The Stars“

The Rolling Stones пуснаха официално видео към новия си сингъл „In The Stars“, който ще бъде част от предстоящия албум "Foreign Tongues". Новият студиен запис на групата излиза на 10 юли чрез Polydor/Universal Music.

Сингълът „In The Stars“ вече е наличен в стрийминг платформите, а на 15 май песента ще получи и физическо издание на CD и винил.

На специалното събитие в Ню Йорк миналата седмица Мик Джагър, Кийт Ричардс и Рони Ууд официално представиха "Foreign Tongues" пред медии и гости. Албумът ще включва 14 песни и се появява по-малко от три години след "Hackney Diamonds", изданието, което донесе на групата награда Грами.

Преди официалния анонс The Rolling Stones постепенно подгряваха феновете с различни загадъчни препратки към проекта, включително лимитирано винилово издание на песента „Rough And Twisted“, издадено под псевдонима The Cockroaches.

"Foreign Tongues" е записан в Metropolis Studios в Лондон по време на интензивни студийни сесии, продължили по-малко от месец. За албума групата отново работи с продуцента Андрю Уот, който стоеше и зад "Hackney Diamonds".

Освен Мик Джагър, Кийт Ричардс и Рони Ууд, в записите участват и дългогодишните им сътрудници Дарил Джоунс, Мат Клифърд и Стив Джордан. В албума присъства и специално участие на покойния Чарли Уотс, записано по време на едни от последните му студийни сесии преди смъртта му през 2021 г.

Сред гост-музикантите в проекта са още Пол Маккартни, Стив Уинууд, Робърт Смит и Чад Смит.

Обложката на "Foreign Tongues" е дело на американския художник Натаниел Мери Куин.

Албумът ще бъде издаден в различни формати, включително CD, делукс издания, касета, стандартни и цветни винили, както и специални колекционерски кутии.