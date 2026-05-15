The Rolling Stones с официално видео към песента „Rough And Twisted“

The Rolling Stones представиха визуализация към песента „Rough And Twisted“, от предстоящия им студиен албум „Foreign Tongues“, който ще излезе на 10 юли чрез Capitol Records.

Албумът е записан за по-малко от месец в Metropolis Studios в Западен Лондон, където Мик Джагър, Кийт Ричардс и Рони Ууд отново работят с продуцента Андрю Уот, стоящ и зад „Hackney Diamonds“ от 2023 г.

Освен тримата основни музиканти, в записите участват и дългогодишните сътрудници Дарил Джоунс, Мат Клифърд и Стийв Джордан. В албума ще бъде включено и едно от последните студийни участия на Чарли Уотс, записано преди смъртта му през 2021 г.

„Foreign Tongues“ включва и впечатляващ списък с гост-музиканти, сред които Стийв Уинууд, Пол Маккартни, Робърт Смит от The Cure и Чад Смит от Red Hot Chili Peppers.

Проектът ще бъде издаден в различни формати – стандартни и делукс CD издания, касети, винил версии в различни цветове, специални бокс сетове, както и физически издания на сингъла „In The Stars“.

По-рано групата представи и видеото към „In The Stars“, в което дигитално подмладени Мик Джагър, Кийт Ричардс и Рони Ууд се появяват в сюрреалистична визуална среда, свързана с концепцията на новия албум.