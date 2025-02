Вижте кой спечeли Грами в категориите за рок и метъл

В Лос Анджелис бяха раздадени 67-те годишни награди Грами. Френската метъл група Gojira спечели в категорията "Най-добро метъл изпълнение" с песента "Mea Culpa" - версия на революционния химн "Ah! Ça Ira!", която групата изпълни на откриването на миналогодишните Олимпийски игри.

В категория "Най-добро рок изпълнение" победата грабнаха The Beatles с "Now and Then", а St. Vincent триумфира в категориите "Най-добра рок песен" с "Broken Man" и "Най-добро алтернативно изпълнение" с песента "Flea". Групата спечели и в категорията "Най-добър алтернативен албум" с "All Born Screaming".

The Rolling Stones получиха признание в категорията "Най-добър рок албум" за "Hackney Diamonds".

В категорията "Най-добър саундтрак" наградата отиде при Ханс Цимер за музиката към "Дюн: Част втора", а "Най-добро колекционерско издание" спечели "Mind Games" с арт директори Саймън Хилтън и Шон Оно Ленън.

Гласуването за наградите се проведе между 12 декември 2024 и 3 януари 2025 година, като победителите бяха определени от членовете на Академията - професионални музиканти, продуценти, автори на песни и звукови инженери.