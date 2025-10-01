The Rolling Stones обявиха нов албум „Foreign Tongues“

The Rolling Stones ще издадат новия си студиен албум "Foreign Tongues" на 10 юли 2026 г. Проектът включва 14 композиции и е първият нов студиен запис на групата след "Hackney Diamonds" - албумът, който донесе на бандата наградата „Грами“ за Най-добър рок албум през 2025 г.

Първият сингъл от новото издание, „In The Stars“, вече е факт. Парчето залага на характерния за The Rolling Stones директен рок звук, ярко китарно присъствие и енергия, която препраща към класическото звучене на групата, без да разчита единствено на носталгия. Заедно със сингъла беше представена и песента „Rough And Twisted“, която също ще бъде част от албума.

"Foreign Tongues" отново събира Мик Джагър, Кийт Ричардс и Рони Ууд с продуцента Андрю Уат, който работи и по "Hackney Diamonds". Записите са направени в Metropolis Studios в Лондон, а музикално албумът преминава през блус, рок и кънтри влияния.

Сред гост-музикантите в проекта са Пол Маккартни, Стив Уинууд, Роберт Смит и Чад Смит. В албума присъстват и записи с покойния Чарли Учатс, което придава допълнителна емоционална и историческа стойност на проекта.

Анонсът на "Foreign Tongues" беше предшестван от мистериозна кампания с постери и препратки към псевдонима The Cockroaches, използван от групата в миналото за тайни участия. Още преди официалното обявяване на албума „Rough And Twisted“ се появи и като лимитирано винилово издание именно под това име.