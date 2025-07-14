Рони Ууд: Новият албум на The Rolling Stones е „готов“ и ще излизе през 2026 г.

Рони Ууд разкри, че новият албум на The Rolling Stones е „готов“ и се очаква да излезе през 2026 г.

Спекулации, че легендарната рок банда работи по нов материал, се появиха още през лятото, а в последните седмици слуховете набраха скорост, след като продуцентът Андрю Уот потвърди, че отново е работил с групата върху предстоящия албум.

Уот, известен и с проектите си с Елтън Джон, Лейди Гага и Ед Шийрън, беше част от екипа зад последния албум на The Rolling Stones – „Hackney Diamonds“ (2023), който спечели „Грами“ миналата година.

Сега вече има и потвърждение от член бандата. В интервю за британския The Sun, дадено в магазина RS No.9 на Рони Ууд каза: „Да, ще получите нов албум догодина. Той е готов.“

Освен това китаристът намеква, че заедно с Мик Джагър и Кийт Ричардс планират отново да тръгнат на път.