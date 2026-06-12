The Ocean споделиха сингъла „Belligerence“

Германската прогресив метъл група The Ocean представи новия си сингъл „Belligerence“, придружен от официален визуализация. Песента е вторият сингъл от предстоящия дванадесети студиен албум на бандата "Solaris".

„Belligerence“ съчетава познатите тежки елементи от по-ранното творчество на The Ocean с нова енергия и по-съвременно звучене. В записа участват новите вокалисти Енрико Тибери и Лейн Ши, чиито гласове оформят една от най-интересните страни на новия материал.

Тематично песента черпи вдъхновение от култовия филм „Соларис“ на Андрей Тарковски от 1972 година, който стои и в основата на концепцията на новия албум. Текстът прави паралел между изследването на непознатото в Космоса и стремежа на човека непрекъснато да прекрачва граници, независимо дали в изкуството, науката или политиката.

The Ocean ще представят новия материал и пред българската публика. Групата се завръща у нас на 4 декември за концерт в Дом на културата „Средец“ в София, заедно с Psychonaut и The Devil's Trade.