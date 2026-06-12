Въведете търсената дума и натиснете Enter
следва
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Pop-out player
Woman in love
Liz McClarnoan

The Ocean споделиха сингъла „Belligerence“

Парчето е втори сингъл от предстоящия албум "Solaris"

Публикувано на 15 Юли 2026
The Ocean споделиха сингъла „Belligerence“

Германската прогресив метъл група The Ocean представи новия си сингъл „Belligerence“, придружен от официален визуализация. Песента е вторият сингъл от предстоящия дванадесети студиен албум на бандата "Solaris".

„Belligerence“ съчетава познатите тежки елементи от по-ранното творчество на The Ocean с нова енергия и по-съвременно звучене. В записа участват новите вокалисти Енрико Тибери и Лейн Ши, чиито гласове оформят една от най-интересните страни на новия материал.

Тематично песента черпи вдъхновение от култовия филм „Соларис“ на Андрей Тарковски от 1972 година, който стои и в основата на концепцията на новия албум. Текстът прави паралел между изследването на непознатото в Космоса и стремежа на човека непрекъснато да прекрачва граници, независимо дали в изкуството, науката или политиката.

The Ocean ще представят новия материал и пред българската публика. Групата се завръща у нас на 4 декември за концерт в Дом на културата „Средец“ в София, заедно с Psychonaut и The Devil's Trade.

Ключови думи: