The Ocean се завръщат в България с нов албум и обновен състав

Германската пост метъл формация The Ocean ще се завърне в България на 4 декември за концерт в Дом на културата „Средец“. Заедно с тях на сцената ще се качат белгийците Psychonaut, а вечерта ще открие унгарският дарк фолк проект The Devil's Trade.

Концертът идва в момент на сериозни промени за групата. Между 2022 и 2025 г. The Ocean преминаха през една от най-турбулентните глави в историята си, след като голяма част от музикантите, участвали в албумите "Phanerozoic I" (2018), "Phanerozoic II" (2020) и "Holocene" (2023), напуснаха състава. След последните концерти от този период в групата останаха основателят и основен композитор Робин Щапс, басистът Матиас Хегерстранд и барабанистът Жорди Фаре, познат и от Crippled Black Phoenix.

Вместо да сложат край на историята си, музикантите започват нова глава с албума Solaris. Това е дванадесетият студиен запис на The Ocean и едно от най-мащабните произведения в дискографията им досега. Вдъхновен от едноименния роман на Станислав Лем и филмовата адаптация на Андрей Тарковски, албумът разглежда теми като човешкото съзнание, реалността, технологиите и отчуждението в съвременния свят.

Първият сингъл от албума, „Light Pollution“, показва както връзката с атмосферата на "Holocene", така и новата посока на групата. Видеото е режисирано от Крейг Мъри, работил с Mogwai и Converge.

Новият състав включва още китаристите Еманюел Жесюа (Hypno5e) и Марко Дженаро, както и вокалистите Енрико Тибери и Лейн Ши, които поемат ролята на дългогодишния фронтмен Лоик Росети. В записите на Solaris участва и Торстен Квашнинг от Tangerine Dream, а миксът и мастерингът са дело на Йенс Богрен, работил по Pelagial и двата албума от поредицата Phanerozoic.

Специални гости на концерта ще бъдат и Psychonaut. Белгийското трио се утвърди като едно от интересните имена на европейската прогресивна и пост метъл сцена със своята комбинация от психеделични атмосфери, тежки рифове и емоционални композиции.

Вечерта ще открие The Devil's Trade – соловият проект на унгарския музикант Давид Мако, който смесва дарк фолк, блус и акустични влияния в мрачни и силно въздействащи песни.

Билетите за концерта вече са в продажба.