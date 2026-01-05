The Molotovs пускат новия си сингъл „Get A Life“

Младата британска банда The Molotovs представи най-новия си сингъл „Get A Life“ – откриващото парче от дебютния албум „Wasted On Youth“, който излиза в края на месеца.

Бандата съставена от Матю и Исей Картлидж и барабаниста Ice (Уилям Фолкс), привлича все повече внимание с енергичния си рокендрол звук и мод-ревайвъл стилистика. „Get A Life“ задава тона на целия албум – директен, зареден и без задръжки.

Фронтменът Мат Картлидж описва песента така:

„Get A Life" е от онези парчета, които щом започнат с първите рифове – цялата зала полудява. Това е чист пънк. Обожаваме Buzzcocks, Libertines, The Horrors, The Jam, Sex Pistols, The Undertones… Песента е гневна, насочена е към някого – но няма как да ви кажа към кого!“

Албумът „Wasted On Youth“ излиза на 30 януари 2026 г. чрез Marshall Records и обещава сурова младежка енергия, нахакани китари и дух, който напомня за британската алтернативна сцена от предишните десетилетия – но през призмата на едно ново поколение.