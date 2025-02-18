The Dandy Warhols обявиха нов албум с кавъри – „Pin Ups“

The Dandy Warhols ще издадат нов албум, озаглавен „Pin Ups“ – колекция от кавър версии на любими песни, които са повлияли на групата през годините. Албумът излиза на 20 март 2026 г. чрез Beat The World Records / Little Cloud Records.
„Pin Ups“ включва записи, правени в различни периоди от кариерата на The Dandy Warhols — част от тях са издавани като B-страни, бонус тракове или в трибют компилации, а други досега не са били публикувани.
Заедно с анонса бандата представи и първия сингъл – „Kiss Off“ (кавър на Violent Femmes), в който клавиристката Зиа МакКейб застава като водещ вокал. „Не мога да повярвам, че тази песен просто е стояла на един харддиск толкова години,“ споделя тя.
В албума попадат нови прочити на песни от The Cure, The Clash, Bob Dylan, The Beatles, The Runaways, The Cramps, Gang Of Four, The Cult, The Damned, Marilyn Manson, Love And Rockets и други ключови имена.
„Говорим от години да съберем всички тези кавъри на едно място. Най-после се случва,“ споделя Зиа МакКейб.
The Dandy Warhols са създадени през 1994 г. в Портланд, Орегон, и комбинират психеделичен рок, шу-гейз, пауър поп и синт поп с характерна иронична дистанция. Класическият състав включва Courtney Taylor-Taylor (вокали, китара), Peter Holmström (китари), Zia McCabe (клавишни, бас, перкусии) и Brent DeBoer (барабани).
Групата пробива международно с албума „Thirteen Tales from Urban Bohemia“ (2000) и хита „Bohemian Like You“, а през годините работи с имена като Nile Rodgers, Frank Black, Slash и Debbie Harry. The Dandy Warhols продължават да са активни в студио и на сцена, като албумът „Pin Ups“ следва „Rockmaker“ (2024) и ремикс изданието „Rock ReMaker“ (2025).
„Pin Ups“ съдържание:
Side One
Cherry Bomb (The Runaways)
What We All Want (Gang Of Four)
Primary (The Cure)
Kiss Off (Violent Femmes)
Goo Goo Muck (The Cramps)
Rain (The Cult)
Side Two
Straight To Hell (The Clash)
Sister Golden Hair (America)
Lay Lady Lay (Bob Dylan)
Ripple (The Grateful Dead)
Easy Chair (The Byrds)
Blackbird (The Beatles)
Side Three
The Beautiful People (Marilyn Manson)
Love Song (The Damned)
Jet Boy (New York Dolls)
She Sells Sanctuary (The Cult)
Inside The Outside (Love And Rockets)