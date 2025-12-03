Еxtreme започват работа по седмия си студиен албум

Американската хард рок банда Extreme официално е започнала работа по своя седми студиен албум. Проектът ще бъде първият след „Six“, който излезе през юни 2023 г. чрез earMUSIC.

Новината беше разкрита от китариста Нунo Бетенкурт, който сподели снимка от студиото с надпис:

„DAY 1 2026 EX7REME“ – ясно намигване към предстоящия албум.

Последният албум на Extreme изстреля групата на нов връх в кариерата. Парчето „Rise“ предизвика истинска вълна от реакции, а солото на Бетенкурт беше наречено от медиите „китарното соло на века“. Албумът включва още синглите „Banshee“ и „Other Side Of The Rainbow“, а бандата направи мащабно световно турне в САЩ, Европа, Индия, Япония и Австралия. Гледахме ги и в България на фестивала Hills Of Rock 2025.

През ноември групата представи и видеоклип към песента „Here’s To The Losers“, с което завърши амбициозната си идея — всяка песен от албума да получи собствен видеоклип.

Бетенкурт затвърди статута си на един от най-влиятелните рок китаристи със серия ключови участия, включително историческото изпълнение на прощалния концерт на Ози Озбърн „Back To The Beginning“. Тази изява доведе и до поканата му за музикален директор и китарист на MTV VMAs 2025, където свири заедно със Стивън Тайлър, Джо Пери и YUNGBLUD.

Докато работят по новия материал, Extreme вече имат и натоварен график през 2026 г. групата ще се включи като специален гост в турнетата на Def Leppard и Motley Crue.