The Dead Daisies и Глен Хюз споделиха видео от мини концерта The Purple Daisies

The Dead Daisies публикуваха професионално заснети кадри от специалния си концерт с Глен Хюз, състоял се на 30 май в легендарния Arcada Theatre в Сейнт Чарлс, щата Илинойс.

За тази еднократна среща Хюз отново се присъединява към Дъг Олдрич, Дейвид Лоуи и Томи Клуфетос. Концертът е разделен на две части - първата включва песни на The Dead Daisies, а във втората музикантите се превъплъщават в The Purple Daisies и изпълняват класики на Deep Purple.

В публикуваното видео са включени три песни от репертоара на The Dead Daisies и три емблематични композиции на Deep Purple.

„Беше страхотна вечер. Работихме много върху тези песни и всички си прекарахме невероятно. Радвам се, че сега повече хора ще могат да видят и чуят поне част от това специално шоу“, споделя Дъг Олдрич.

Глен Хюз беше част от The Dead Daisies между 2019 и 2023 година. След напускането му на негово място се завърна Джон Кораби, който вече има два периода в историята на групата.