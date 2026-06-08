Слушайте новия сингъл на Deep Purple „Guilt Trippin'“

Британските рок легенди Deep Purple представиха „Guilt Trippin'“ – третия сингъл от предстоящия си албум „Splat!“, който излиза на 3 юли чрез earMUSIC.

След „Arrogant Boy“ и „Diablo“, новата композиция предлага още един поглед към това, което групата определя като един от най-тежките си албуми от години насам. Според Deep Purple песента си представя необичаен разговор между Господ и Чарлз Дарвин, които над халба бира обсъждат как нещата на Земята сякаш не са се развили точно по план.

Заедно със сингъла групата публикува и официален видеоклип, в който муха и космически кораб във формата на семе от явор преминават през сюрреалистични и странни светове.

Фронтменът Иън Гилън разказва, че в началото на записите все още не е имал готов текст за песента.

„Песента започва, аз съм в студиото и все още нямам думи. Затова просто започнах да крещя. Беше чистата радост от това да излееш енергията си с глас“, споделя той.

Гилън с усмивка припомня и едно свое старо обещание:

„Когато бях на 40, си казах, че ще спра да крещя, когато навърша 60. Сега поглеждам назад и се чудя какво се случи с тази идея. Явно още не е дошло времето.“

„Splat!“ е 24-ият студиен албум на Deep Purple и отново е продуциран от дългогодишния сътрудник на групата Боб Езрин. Изданието ще се появи на пазара на 3 юли.