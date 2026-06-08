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Слушайте новия сингъл на Deep Purple „Guilt Trippin'“

Британските рок ветерани представиха още една песен от предстоящия албум „Splat!“

Публикувано на 24 Юни 2026
Слушайте новия сингъл на Deep Purple „Guilt Trippin'“

Британските рок легенди Deep Purple представиха „Guilt Trippin'“ – третия сингъл от предстоящия си албум „Splat!“, който излиза на 3 юли чрез earMUSIC.

След „Arrogant Boy“ и „Diablo“, новата композиция предлага още един поглед към това, което групата определя като един от най-тежките си албуми от години насам. Според Deep Purple песента си представя необичаен разговор между Господ и Чарлз Дарвин, които над халба бира обсъждат как нещата на Земята сякаш не са се развили точно по план.

Заедно със сингъла групата публикува и официален видеоклип, в който муха и космически кораб във формата на семе от явор преминават през сюрреалистични и странни светове.

Фронтменът Иън Гилън разказва, че в началото на записите все още не е имал готов текст за песента.

„Песента започва, аз съм в студиото и все още нямам думи. Затова просто започнах да крещя. Беше чистата радост от това да излееш енергията си с глас“, споделя той.

Гилън с усмивка припомня и едно свое старо обещание:

„Когато бях на 40, си казах, че ще спра да крещя, когато навърша 60. Сега поглеждам назад и се чудя какво се случи с тази идея. Явно още не е дошло времето.“

„Splat!“ е 24-ият студиен албум на Deep Purple и отново е продуциран от дългогодишния сътрудник на групата Боб Езрин. Изданието ще се появи на пазара на 3 юли.

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