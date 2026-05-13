Deep Purple пуснаха „Diablo“ с участието на Кийт Ърбан

Легендарните Deep Purple представиха новия си сингъл „Diablo“, пореден поглед към предстоящия студиен албум „Splat!“, който излиза на 3 юли чрез earMUSIC.

Песента следва първия сингъл „Arrogant Boy“ и носи класическото хард рок звучене на групата. В „Diablo“ специално участие взима и носителят на Грами Кийт Ърбан, който се включва с допълнителни китарни партии.

Според Иън Гилън песента е посветена на риска и желанието човек да излезе от рутината.

„Понякога трябва да поемеш по непознатия път и да направиш нещо, което или ще те води напред, или ще остане като предупреждение за цял живот“, коментира вокалистът на Deep Purple.

Официалното видео към „Diablo“, включващо кадри с групата, ще направи своята премиера на 7 юни, в 19 часа британско време, в YouTube канала на earMUSIC. По време на премиерата феновете ще могат да разговарят онлайн с басиста Роджър Глоувър.

Новият албум „Splat!“ вече получава силни първи реакции от музикалните медии. Uncut го определя като „концентриран и високооктанов Deep Purple“, а Classic Rock пише, че записът съдържа „всичко, което прави Deep Purple една от най-великите хард рок групи“.

Междувременно групата се подготвя за мащабно световно турне с 86 концерта в 28 държави. Европейската обиколка започва още следващата седмица с концерти във Финландия, Норвегия, Франция, Германия, Испания, Швейцария и Италия.

На 29 септември 2026 г. Deep Purple ще се завърнат и в България за концерт в Арена 8888 София. Именно българската публика ще бъде първата в Европа, която ще чуе новите песни от „Splat!“ на живо.