Гледайте видеото към новия сингъл на Deep Purple „Diablo“

Deep Purple представиха официалното видео към новия си сингъл „Diablo“ – поредна песен от предстоящия студиен албум „Splat!“, който ще излезе на 3 юли чрез earMUSIC.

„Diablo“ следва първия сингъл „Arrogant Boy“ и продължава новата концептуална линия на албума, в която групата създава сюрреалистични истории и образи.

В записа специално участие взима и Кийт Ърбан, който се включва с допълнителни китарни партии.

Новият албум „Splat!“ вече получава положителни реакции от музикалните медии. Uncut определя записа като „концентриран и високооктанов Deep Purple“, а Classic Rock отбелязва, че албумът съдържа „всичко, което прави Deep Purple една от най-великите хард рок групи“.

През следващите седмици групата започва мащабно европейско турне с концерти във Финландия, Норвегия, Франция, Германия, Испания, Швейцария и Италия, преди обиколката да продължи в Северна Америка.

На 29 септември 2026 г. Deep Purple ще свирят и в България в Арена 8888 София, където българската публика ще бъде сред първите в Европа, които ще чуят новия албум на живо.