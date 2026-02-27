The Blues Bakers представиха „15 часа“ и „Мисълта за теб“ в „Кутията на Z-Rock“

Младата българска група The Blues Bakers гостува в „Кутията на Z-Rock“ по повод двете си нови песни „15 часа“ и „Мисълта за теб“.

По телефона Венелина Бонева и Антон Златков разказаха за началото на групата, за срещата си още в музикалното училище и за музиката, която ги събира между блус, рок, соул и джаз.

The Blues Bakers започват първо като акустично дуо, а по-късно около тях постепенно се оформя и цялата група с Мартин Стоянов, Ивайло Манев и Йоанна Цветкова. Според музикантите най-важното при създаването на бандата е било не само музикалният вкус, но и хората да си пасват като характери.

В разговора двамата споделиха още, че различните влияния в групата идват съвсем естествено от блус и рок до джаз, фънк и соул, а сред изпълнителите, които ги вдъхновяват, са имена като Muddy Waters, Beth Hart, Janis Joplin, B.B. King и Toto.

Разговорът естествено стигна и до двете нови песни – „15 часа“ и „Мисълта за теб“, които групата представя в момента. Венелина Бонева разказа, че „15 часа“ е вдъхновена от истории за различните поколения и спомените за миналото, но поднесени с чувство за хумор и позитивен заряд. В песента участва и Ясен Велчев, който записва забавните реплики в парчето.

Музикантите говориха и за работата си с продуцента Теодор Янков и студиото Vintage Music Box, където са записани новите песни. Според тях именно живото усещане и аналоговият подход са сред най-важните неща в музиката им.

В интервюто засегнахме и темата за технологиите и изкуствения интелект в музиката. The Blues Bakers признаха, че използват технологиите основно за демо записи и обмен на идеи, но държат музиката им да остане максимално „жива“ и изсвирена от хора.

Групата подготвя още нова музика, концерти и участия по фестивали това лято, а следващата им среща с публиката ще бъде на 4 юни в Patches Blues Bar в София.

В аудиофайла под снимката можете да чуете целия разговор на Цвети Симеонова Stormy с Венелина Бонева и Антон Златков от The Blues Bakers в "Кутията на Z-Rock".