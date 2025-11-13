Magic Queen с концерт в София на 21 март 2026 г.

На 21 март 2026 г. клуб Joy Station в София ще бъде домакин на концерт на Magic Queen – британска трибют група, която пресъздава музиката на Queen с характерен сценичен стил и внимание към оригиналното звучене.

Magic Queen е създадена във Великобритания и вече има участия в множество европейски държави. Групата се отличава с вокална автентичност, точни инструментални изпълнения и сценична визия, която препраща към концертите на Queen от 70-те и 80-те години.

Публиката може да очаква изпълнения на най-популярните песни на Queen – Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Somebody to Love, We Are the Champions, както и по-динамични композиции като I Want It All, Hammer to Fall, One Vision. Част от репертоара включва и по-рядко изпълнявани на живо парчета, които са ценен момент за дългогодишните фенове.

Британските медии отбелязват, че Magic Queen успяват да предадат атмосферата на концерт от класическата епоха на Queen.

Групата има участие на различни сцени – от клубни формати до фестивали с хиляди посетители – и партньорство с Brian May Guitars, което подчертава вниманието към оригиналността и наследството на Queen.

Шоуто на 21 март 2026 г в Joy Station ще бъде насочено както към дългогодишните почитатели, така и към новото поколение слушатели. Организаторите подчертават, че това не е типично клубно шоу, а концерт, който цели да обедини различни поколения чрез обща музика.

Билети за Magic Queen се предлагат в мрежите на Bilet.bg, Eventim и Ticketportal, както и онлайн, на следните цени:

50 лв. – до 31.12.2025 г. (вкл.)

60 лв. – от 01.01.2026 г. до 20.03.2026 г. (вкл.)

70 лв. – в деня на концерта

80 лв. – седящи места в VIP зона

Деца до 10 години влизат без билет, с придружител.