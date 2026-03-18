Swallow The Sun с нова дата за концерта си в София

Финландската дет/дуум метъл банда Swallow The Sun ще изнесе концерта си в София на 15 октомври 2026 г. Събитието ще се проведе в клуб Joy Station, както беше първоначално планирано.

Концертът първоначално беше насрочен за 25 март, но се наложи отлагане. Новата дата вече е официално потвърдена. Към събитието отново се присъединява и българската група Deadscape, която ще бъде специален гост на вечерта.

Билетите вече са отново в продажба в мрежите на Bilet.bg и Eventim.bg, както и онлайн.

Всички закупени до момента билети ще важат за новата дата, без необходимост от презаверка. За тези, които няма да могат да присъстват през октомври, е предвидена възможност за възстановяване на сумата до 24 юни 2026 г., чрез съответния билетен оператор.

Деца до 10-годишна възраст ще могат да влязат без билет, но с придружител.