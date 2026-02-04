Концертът на Swallow The Sun в София се отлага

Концертът на финландската дуум метъл група Swallow The Sun в София се отлага. Това съобщиха организаторите от Sofia Music Enterprises.

Причината е отлагането на концертите на групата в Атина и Истанбул, което води и до промяна в графика на турнето. За шоуто в София вече се подготвя нова дата през октомври, която ще бъде обявена официално след потвърждение от тур мениджмънта на бандата.

След обявяването на новата дата ще започне тримесечен срок, в който всеки, който няма възможност да присъства на концерта през октомври, ще може да върне своя билет и да получи обратно заплатената сума.

Всички вече закупени билети ще важат без необходимост от презаверка.