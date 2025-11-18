Pink Floyd History се връщат в София с новото си шоу "Animal Farm"

На 30 октомври в Joy Station ще бъде представено ново сценично преживяване, посветено на музиката и идеите на Pink Floyd, с фокус върху албума "Animals".

След предишното си гостуване в София, Pink Floyd History се завръщат с проекта "Pink Floyd History Vol. 2: Animal Farm" – спектакъл, който развива концепцията отвъд познатото и поставя "Animals" в центъра на цялостното сценично повествование. Акцентът този път е върху социалните и философските теми, заложени в албума, както и върху начина, по който те се интерпретират в съвременен контекст.

Новото издание на шоуто включва различна драматургия, променен сетлист и изцяло обновена визуална среда. Видео и светлинните решения са разработени специално за "Animal Farm" и следват линията на албума, без да се стремят към механично възпроизвеждане, а към цялостно сценично преживяване.

Издаден през 1977 г., "Animals" остава един от най-коментираните и концептуално силни албуми в каталога на Pink Floyd. Темите за власт, йерархия и контрол са в основата и на новото шоу – представени не като носталгичен жест, а като актуално музикално и визуално послание.

Проектът е насочен както към публика, която вече е гледала предишното издание, така и към онези, които тепърва ще се докоснат до този формат на представяне на музиката на Pink Floyd.

Билети за Pink Floyd History Vol. 2: Animal Farm се предлагат в мрежите на Bilet.bg и Eventim.bg, на цени от 35 до 55 евро.

Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но без осигурено отделно седящо място.