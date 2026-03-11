Duran Duran с концерт в София на 1 юли 2026 г

На 1 юли 2026 г. легендарните Duran Duran ще излязат на сцената на Арена 8888 София за концерт, който обещава да бъде едно от големите музикални събития на лятото.

Групата пристига у нас в оригиналния си състав – Саймън Льо Бон, Ник Роудс, Джон Тейлър и Роджър Тейлър, рядкост в съвременната музикална индустрия, особено за банда с толкова дълга и активна кариера. Десетилетия след създаването си, Duran Duran продължават да са в отлична сценична форма, с енергия, прецизност и стил, които надхвърлят носталгията.

С над 100 милиона продадени албума, 18 хита в американските класации и 21 сингъла в Топ 20 на Великобритания, групата остава една от най-влиятелните в съвременната поп и рок музика. Сред отличията им са две награди Grammy, две награди BRIT, две Ivor Novello награди и място в Залата на славата на рокендрола от 2022 г.

Duran Duran са автори на единствената тема от филм за Джеймс Бонд, достигнала №1 в САЩ, работили са с режисьора Дейвид Линч, а музиката им продължава да вдъхновява и да бъде използвана от нови поколения артисти. Албуми като „Rio“ неизменно се нареждат сред най-значимите британски записи на всички времена.

Последният им проект „Danse Macabre“ отново показва характерната им способност да се променят и да експериментират – с нов материал, алтернативни версии и неочаквани кавъри.

Концертът в София ще събере най-големите хитове на групата и избрани песни от по-новия им репертоар, представени в модерно сценично шоу.

Билетите за събитието са в продажба в мрежата на Bilet.bg и Eventim, както и онлайн на sme.bilet.bg, на цени от 45 € до 110 €. Предлагат се и ограничен брой VIP пакети.

Early Entry Package включва:

• билет за зона Front of Stage

• ранен достъп до залата

• лимитирана мърчандайз колекция на Duran Duran

• ламиниран пропуск за концерта

SEATED VIP Package включва:

• седящо място от най-високата ценова категория

• лимитирана мърчандайз колекция

• ламиниран пропуск

И двата VIP пакета не включват meet & greet с групата.

Допълнителна информация за събитието ще бъде обявена скоро.