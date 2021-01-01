Subdibula представиха новата си песен "451" в „Кутията на Z-Rock“

Българската рок група Subdibula започва 41-вата си година с нова песен – „451“, и подготвя нов албум, който се очаква да излезе през тази година.

По този повод Stormy разговаря с Ели Раданова и Венци Дреников в „Кутията на Z-Rock“ – за началото на групата през 1985 година, за времето на клуб „113+“ в Софийския университет, за дългите паузи и за това как музиката отново и отново ги събира.

В интервюто Венци разказва, че „451“ е песен с дълга история – композиция, която е чакала своя текст години наред, докато думите идват като реакция на случващото се днес. „Текстът се роди покрай последните месеци и това унизително отношение, което виждаме навсякъде – не само у нас, а и по света“, споделя той. Ели допълва, че за нея песента провокира непримиримост и желание за действие: „Напомня ни, че не трябва да сме примирени и че понякога е важно да се възмутиш.“

Разговорът минава и през новия албум – вече завършен и мастериран, с разнообразни теми и звучене, включващо брас секция и гост-музиканти. Говорим за песни като „Джуди“, „Още пет минути“ и инструментала „Сънищата на Дени“, както и за идеята албумът да бъде представен с концерт. Ели разказва и за своята самостоятелна посока след албума „Алиби“ (2024) и споделя, че вече работи по втори солов проект, този път основно на български език и с по-светло, груув и соул звучене.

Чуйте целия разговор на Stormy с Ели Раданова и Венци Дреников от група Subdibula в „Кутията на Z-Rock“ от аудиофайла на страницата.