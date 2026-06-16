Софийската филхармония ще свири с Moonspell в Античния театър в Пловдив

Софийска филхармония ще се присъедини към Moonspell в Пловдив това лято.

На 2 август сцената на Античния театър ще събере една от най-обичаните готик метъл групи в Европа и 45 музиканти от Националния филхармоничен оркестър. Симфониците ще бъдат разположени на специално изградени нива на сцената и ще бъдат активна част от цялостната концертна концепция.

Софийската филхармония е най-старият и най-престижен български симфоничен оркестър. Основана през 1892 г., институцията има дълга история както у нас, така и на международната сцена, с концерти в Европа, Азия и Северна Америка и сътрудничества с едни от най-големите имена в класическата музика.

Концертът е вдъхновен от първото симфонично изпълнение на Moonspell, озаглавено „Opus Diabolicum“, което се състоя през октомври 2024 г. в MEO Arena в Лисабон. Почти две години по-късно този специален проект ще бъде адаптиран и представен пред българската публика в уникалната атмосфера на Античния театър.

Организаторите определят концерта като единствен по рода си проект, който няма да бъде повторен в този формат.

Новата визия на плаката е дело на Никола Петрас и е вдъхновена както от концепцията на концерта, така и от албума "1755".

Концертът на Moonspell и Софийската филхармония ще се състои на 2 август в Античния театър в Пловдив с начало 20:00 ч.

Билети се продават в мрежата на Eventim.