Kula Shaker идват за първи път в България

Британската рок група Kula Shaker ще изнесе първия си концерт в България на 13 ноември в столичния клуб Joy Station. Събитието е организирано от BGTSC, а билетите ще бъдат пуснати в продажба на 18 юни в мрежата на Eventim.

Създадени през 90-те години, Kula Shaker са сред по-интересните имена, излезли от британската бритпоп вълна, макар музиката им винаги да е стояла малко встрани от нея. Групата комбинира психеделичен рок, индийски музикални влияния и мелодичен британски рок, което й носи отличително място на сцената още с дебютния албум "K".

Издаден през 1996 г., албумът достига №1 в британските класации и включва песни като „Tattva“, „Govinda“ и кавъра на „Hush“, превърнал се в един от най-разпознаваемите хитове на групата. Следва "Peasants, Pigs & Astronauts", а малко по-късно музикантите прекратяват дейността си.

През следващото десетилетие Kula Shaker се събират отново и постепенно възстановяват активната си концертна и студийна дейност. Последните им албуми, сред които "Natural Magick", показват, че групата продължава да развива характерното си звучене, в което психеделичният рок среща фолклорни елементи, духовни теми и силно мелодично песнописане.

Почти три десетилетия след дебюта си Kula Shaker продължават да бъдат активна част от британската рок сцена, а през ноември българската публика ще има възможност да ги види за първи път на живо.

Концертът ще се състои на 13 ноември от 20:00 ч. в Joy Station.

Билетите влизат в продажба от 11:00 ч. на 18 юни в мрежата на Eventim.

Деца до 7-годишна възраст включително могат да посетят концерта без билет, но с придружител.

Допълнителна информация за събитието предстои.