Отменят концерта на Moonspell в Пловдив

Концертът на Moonspell, който трябваше да се проведе на 2 август в Античния театър в Пловдив, е отменен. Новината беше съобщена от организаторите BGTSC.

По думите им решението е взето след дълги опити да бъде намерено решение на възникналите проблеми, но обстоятелства извън контрола както на организаторите, така и на групата, не позволяват концертът да се състои при желаното качество.

Организаторите се извиняват на всички, които вече са закупили билети, и благодарят за разбирането и подкрепата.

Възстановяването на сумите за билетите ще се извършва по следния начин:

Билетите, закупени от партньорската мрежа на Eventim.bg, се връщат в обекта, от който са закупени.

За билети, закупени като TicketDirect или E-ticket, е необходимо притежателите им да се свържат с [email protected], като посочат номера на своята поръчка.

Крайният срок за възстановяване на сумите е 30 септември 2026 г.

От BGTSC допълват, че Moonspell ще се завърнат в България при първа възможност.