Остава месец до концерта на Ингви Малмстийн в София

Само месец остава до концерта на Ингви Малмстийн в София. На 15 юли шведският китарен виртуоз ще се завърне у нас за концерт в Joy Station, а преди него на сцената ще излязат за първи път пред българска публика американците Rivetskull.

Комбинацията между неокласическия стил на Малмстийн и модерното хард рок звучене на бандата от Сиатъл обещава една от най-интересните рок вечери на лятото.

Наскоро Ингви Малмстийн изпрати специална видео покана към българските фенове директно от студиото си, с която ги покани на предстоящия концерт в София.

Предстоящото шоу е добра възможност за почитателите на виртуозната китарна музика да чуят на живо композиции от богатата кариера на музиканта, започнала още през 80-те години с албуми като "Rising Force", "Marching Out" и "Trilogy". През годините Малмстийн се утвърди като един от най-влиятелните китаристи в света, съчетавайки хард рок и хеви метъл с класически музикални влияния.

Билети за концерта се продават в мрежата на Eventim. До 16 юни те са на цена от 50 евро, а от 17 юни ще струват 55 евро. В деня на концерта билетите ще бъдат по 60 евро.

Деца до 7-годишна възраст могат да посетят събитието без билет, но с придружител.

Организаторите обещават допълнителна информация за концерта през следващите седмици.