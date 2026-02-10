Sofia Live Festival 2026 събра над 15 000 души за най-мащабното си издание досега

Над 15 000 души посетиха шестото издание на Sofia Live Festival, което на 27 и 28 юни събра в Борисовата градина осем международни изпълнители и едни от най-интересните имена на българската сцена.

Vidas Art Arena беше домакин на най-мащабното издание на фестивала досега. Първата фестивална вечер беше разпродадена още месеци предварително, а интересът към събитието за пореден път показа, че Sofia Live Festival продължава да разширява международното си присъствие.

Първата вечер започна с българите Strugare и сръбската инди сензация KOIKOI, които подготвиха сцената за двете най-очаквани рок участия във фестивалната програма.

С първото си гостуване в България IDLES предложиха едно от най-енергичните изпълнения на фестивала. Още с първите песни пространството пред сцената се превърна в море от хора, а непрестанните мошпитове и crowd surfing създадоха атмосфера, характерна за концертите на британската група. Фронтменът Joe Talbot нееднократно потърси директен контакт с публиката, която отвърна със същата енергия до последната песен.

Хедлайнерите Three Days Grace направиха едно от най-чаканите участия на фестивала. Още от ранния следобед стотици фенове се събраха пред входовете в очакване на първата среща с групата в оригиналния ѝ състав от повече от десетилетие. Малко след началото на концерта хиляди гласове вече пееха всяка дума от песните, а скандиранията на името на бандата не стихнаха до края. Завръщането на Adam Gontier редом до Matt Walst беше посрещнато с бурни аплодисменти, а I Hate Everything About You, Animal I Have Become, Pain и Never Too Late се превърнаха в едни от най-силните моменти на вечерта.

Втората фестивална вечер започна с френското дуо Papooz, което внесе съвсем различно настроение със своя ефирен инди поп, мелодични композиции и характерна парижка атмосфера.

След тях за първи път в София се качиха Nothing But Thieves. Макар технически проблем да забави началото на концерта, британската група бързо компенсира чакането със силен и енергичен сет. Welcome To The DCC, Amsterdam, Sorry и Overcome бяха изпети от хиляди фенове, а харизматичният Conor Mason за пореден път показа защо групата се смята за една от най-силните концертни формации на съвременната алтернативна сцена.

След рок заряда фестивалът плавно премина към електронната си част с KiNK. Световно признатият български артист представи поредния си изцяло лайв сет, изпълнен с импровизации и постоянен диалог с публиката. Един от най-запомнящите се моменти беше появата на неговата дъщеря до пулта, а истински фурор предизвика и танцуващият робот Робърт по време на авторската композиция Robot.

Финалът беше поверен на Underworld. Rick Smith и Karl Hyde превърнаха Vidas Art Arena в огромен дансинг под открито небе, а Born Slippy (Nuxx), Rez, King Of Snake и Two Months Off прозвучаха пред публика от няколко поколения. Без излишна показност, само с музика, светлини и характерното си сценично присъствие, британците сложиха впечатляващ край на фестивала.

Шестото издание на Sofia Live Festival още веднъж показа, че събитието е много повече от поредица концерти. С внимателно подбрана международна програма, силно присъствие на български и регионални изпълнители и публика, която всяка година расте, фестивалът продължава да утвърждава София като все по-разпознаваема музикална дестинация на европейската фестивална карта.

След най-посещаваното си издание досега организаторите вече гледат към следващата глава. Подготовката за седмото издание на Sofia Live Festival през 2027 година вече е започнала.

Събитието се проведе с финансовата подкрепа на Столичната община по Календара на културните събития и на Министерството на културата.