IDLES и Three Days Grace са първите хедлайнери на Sofia Live Festival 2026

SOFIA LIVE FESTIVAL открехва вратата към шестото си издание, организаторите обявиха първите потвърдени имена и това са британската пост-пънк сензация IDLES и канадските рок титани Three Days Grace.

Събитието ще се проведе на 27 и 28 юни 2026 г. във Vidas Art Arena в Борисовата градина, а именно на 27 юни двете групи ще оглавят програмата и обещават една от най-взривоопасните вечери в историята на фестивала.

Бристолската пост-пънк сила IDLES пристига у нас за първи път – в момент, в който е сред най-влиятелните и обсъждани алтернативни банди в света. Създадени през 2009 г., те смесват пънк, пост-пънк и арт-пънк с яростни китарни рифове и социално-политически послания. Темите в текстовете им засягат идентичност, единство, токсична мъжественост, класово напрежение и човешка уязвимост.

Групата има пет студийни албума, сред които “Brutalism” и актуалния “TANGK” (2024), номинации за GRAMMY, BRIT и Mercury Prize, разпродадени арени и хедлайн участия на фестивали.

Към IDLES се присъединяват Three Days Grace – една от най-успешните модерни рок групи на XXI век. Канадците се завръщат в България, този път с оригиналния си вокалист Адам Гонтие, който ще излезе на сцената заедно с Мат Уолст – исторически момент, чакан от феновете повече от десетилетие.

Очаква се сетлист с най-големите им хитове – „I Hate Everything About You“, „Never Too Late“, „Animal I Have Become“, „Pain“, както и нов материал, по който Гонтие и Уолст работят заедно. Three Days Grace имат 19 рок хита №1, над 5 милиарда стриймове и милиони продадени албуми.

„Тази година искаме фестивалът да бъде по-смел, по-емоционален и още по-разпознаваем на международната карта. IDLES и Three Days Grace носят огромна енергия и автентичност, които идеално се вписват във философията ни – живата музика да се преживява, а не просто да се слуша,“ споделя Рут Колева, съосновател на фестивала.

Sofia Live Festival отново затвърждава позициите си – събитието е номинирано за European Festival Awards в категорията Best Small Festival (до 10 000 души капацитет).

Билетите за Sofia Live Festival 2026 вече са в продажба и могат да бъдат закупени онлайн на www.sofialivefest.com, ticketstation.bg, както и в мрежата на Eventim и партньорските каси. До обявяването на следващите имена от афиша важат промоционални цени – 150 лв. / €76.69 за двудневен пас и 99 лв. / €50.62 за еднодневен билет, което превръща момента в най-доброто време да си гарантирате място на фестивала.