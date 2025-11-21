Питър Дохърти с първи концерт в България

Емблематичният британски артист Питър Дохърти, вокалист на The Libertines, ще изнесе първия си концерт в България на 8 май 2026 г. в Sofia Live Club, по покана на Sofia Live Festival. Събитието отбелязва дългоочакваната среща на българската публика с една от най-разпознаваемите и противоречиви фигури на съвременната британска музикална сцена.

Концертът в София е част от турнето в подкрепа на петия солов албум на Дохърти – „Felt Better Alive“, издаден на 16 май 2025 г. чрез собствения му лейбъл Strap Originals. Албумът дебютира на №7 в официалната UK класация, което е най-високото солово класиране в кариерата на музиканта и идва девет години след предишния му самостоятелен запис.

„Felt Better Alive“ включва 11 песни и представлява колекция от кратки музикални разкази, балансиращи между акустична интимност и оркестрална чувствителност, с елементи на инди фолк и кънтри. Албумът е писан в Нормандия, във френско крайбрежно село, където Дохърти живее със семейството си. Част от композициите се раждат паралелно с работата по последния албум на The Libertines – „All Quiet On The Eastern Esplanade“, който оглави британската класация през 2024 г., но поемат самостоятелна творческа посока.

В записите Питър Дохърти работи с продуцента и музикант Майк Мур (известен с колаборациите си с Бакстър Дюри и Лиъм Галахър). Сред акцентите в албума са синглите „Felt Better Alive“, „Pot Of Gold“, „The Day The Baron Died“ и „Calvados“, в които личните теми за любовта, бащинството и живота заемат централно място.

Пътят на Питър Дохърти преминава през бурния възход на The Libertines в началото на 2000-те, проекта Babyshambles, соловите му албуми и редица творчески трансформации. Днес той продължава да бъде активен артист, автор и продуцент, съчетаващ уязвимост и фокус с висока творческа продуктивност.

Концертът на 8 май 2026 г. в Sofia Live Club ще бъде първата среща на Питър Дохърти с българската публика, в рамките на интимно клубно събитие.

Информация за събитието:

Дата: 8 май 2025

Място: Sofia Live Club

Врати: 20:00 ч.

Начало: 21:30 ч.

Билети се предлагат на сайта sofialivefest.com, в мрежата на Eventim и партньорските каси.