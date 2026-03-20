Woman in love
Dan Auerbach
Woman in love
Liz McClarnoan

Още един поглед към албума „The Wow! Signal“, който излиза през юни

Публикувано на 24 Април 2026
Слушайте новия сингъл на Muse „Cryogen“
Снимка: Орфей Мюзик / Warner Music / Nick Fancher

Британското трио Muse представи новия си сингъл „Cryogen“, трета песен от предстоящия им албум „The Wow! Signal“, който се очаква на 26 юни.

След „Unravelling“ и по-кинематографичното „Be With You“, новото парче връща групата към по-рифово, директно звучене.

По песента бандата работи с продуцента Дан Ланкастър (Bring Me The Horizon, blink-182), а допълнителната продукция е дело на Алекс Вон Корф.

В типичния за Muse стил, текстът отново тръгва в по-абстрактна посока. Фронтменът Мат Белами изгражда образ на човек, напълно погълнат от друг, до степен, в която вижда себе си като изгубена точка върху ледената повърхност на една от луните на Юпитер.

Чуйте „Cryogen“ тук:

