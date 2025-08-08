Muse обявиха новия си албум „The WOW! Signal“ – с премиера от космоса

Британската рок група Muse разкри подробности около десетия си студиен албум, озаглавен „The WOW! Signal“.

След като загатнаха за новия сингъл „Be With You“ миналата седмица, триото предприе нестандартен ход за официалното му представяне. В партньорство със Sent Into Space те изпратиха специален таблет на височина от 33 километра, откъдето обявиха новия албум и премиерата на видеото към песента.

„The WOW! Signal“, наследник на албума „Will Of The People“ (2022), ще излезе на 26 юни 2026 г. чрез Warner Records. Според официалната информация, записът ще съчетава „космическа мистерия, екзистенциална надежда и вълнуващата възможност за контакт с нещо много по-голямо от нас“.

Заглавието на албума е вдъхновено от едно от най-известните космически явления – така наречения WOW! сигнал, засечен през 1977 г. Става дума за 72-секунден радио сигнал от съзвездието Стрелец, който според учените има характеристики, предполагащи възможен извънземен произход.

Астрономът, който открива аномалията, огражда последователността „6EQUJ5“ и изписва до нея „WOW!“, с което дава името на сигнала и го превръща в част от научната и попкултурна история.

Новият албум на Muse ще разглежда именно теми като непознатото във Вселената, човешкото съществуване и възможността за среща с нещо отвъд нашето разбиране.

„The WOW! Signal“ съдържание:

1. The Dark Forest

2. Nightshift Superstar

3. Shimmering Scars

4. Cryogen

5. Be With You

6. Hexagons

7. The Sickness In You & I

8. Unravelling

9. Hush

10. Space Debris