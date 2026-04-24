Muse споделиха сингъла „Hexagons“ от предстоящия албум "The Wow! Signal"

Muse официално издадоха новата си песен „Hexagons“, след като през последните дни загатваха за парчето чрез глобална онлайн игра с кодове и скрити фрагменти от песента.

„Hexagons“ е поредният сингъл от десетия студиен албум на групата "The Wow! Signal", който се очаква на 26 юни. Преди него Muse вече представиха „Unravelling“, „Be With You“ и „Cryogen“.

За промотирането на новото парче групата организира своеобразно дигитално „търсене на съкровища“, като кодове с отделни части от песента бяха скрити на билбордове в градове като Сидни, Ню Йорк, Лондон, Париж и Мексико Сити.

В музикално отношение „Hexagons“ връща Muse към по-ранното им звучене с електронни елементи, атмосферични вокали и театрална динамика, напомняща за албуми като "Origin Of Symmetry" и "Black Holes And Revelations".

Според групата "The Wow! Signal" ще изследва теми като космическите мистерии, надеждата и идеята за контакт с нещо „много по-голямо от нас“. Заглавието на албума е вдъхновено от прочутия радиосигнал „Wow!“, засечен през 1977 г. от съзвездието Стрелец.

Паралелно с новия материал Muse обявиха и северноамериканско турне за 2026 г., а европейски дати се очакват скоро.