Muse обявиха европейско турне в края на 2026

Muse обявиха мащабно турне във Великобритания и Европа в подкрепа на новия си албум “The Wow! Signal”, който излиза на 26 юни.
Обиколката стартира през ноември с два концерта в Манчестър и две вечери в лондонската O2 Arena, след което групата продължава към Германия, Италия, Франция, Нидерландия и Швейцария.
Турнето идва само дни след премиерата на новия сингъл “Hexagons”, с който Muse се връщат към по-космическото и експериментално звучене от ранните си албуми.
“The Wow! Signal” е десетият студиен албум на групата и е вдъхновен от мистериозния радиосигнал, засечен през 1977 г. от съзвездието Стрелец, един от най-известните необясними астрономически феномени.
"The Wow! Signal Tour 2026":
Ноември:
12 – Манчестър, Co-op Live
13 – Манчестър, Co-op Live
15 – Лондон, The O2
16 – Лондон, The O2
18 – Берлин, Uber Arena
20 – Милано, Unipol Dome
21 – Милано, Unipol Dome
24 – Дюселдорф, PSD Bank Dome
25 – Дюселдорф, PSD Bank Dome
27 – Париж, La Defense Arena
29 – Амстердам, Ziggo Dome
30 – Амстердам, Ziggo Dome
Декември:
3 – Монпелие, Sud de France Arena
4 – Монпелие, Sud de France Arena
7 – Цюрих, AG Hallenstadion
8 – Цюрих, AG Hallenstadion