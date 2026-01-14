Black Label Society издадоха албума „Engines Of Demolition“

Днес, 27 март, Black Label Society официално издадоха новия си студиен албум „Engines Of Demolition“ чрез MNRK Heavy.

Това е първият нов материал на групата след „Doom Crew Inc.“ (2021) и бележи завръщане към добре познатия им звук – тежък груув, масивни рифове и директна, безкомпромисна енергия.

Албумът включва общо 15 композиции, сред които вече познатите „Broken And Blind“, „The Gallows“, „Lord Humungus“ и „Name In Blood“.

Сред акцентите е и „Ozzy’s Song“ – своеобразен трибют към Ози Озбърн, с когото Зак Уайлд работи от десетилетия. Официалното видео към песента, ще излезе на 28 март в 5:29 сутринта.

Българските фенове ще имат възможност да чуят част от новия материал и на живо – Black Label Society ще свирят това лято на Hills Of Rock в Пловдив.

Зак Уайлд създава Black Label Society през 1998 година и оттогава успява да поддържа активността на групата паралелно с участията си в бандата на Ози Озбърн, към която се присъединява за първи път преди почти четири десетилетия.

Албумите „Order Of The Black“ (2010) и „Catacombs Of The Black Vatican“ (2014) се нареждат сред най-успешните издания на формацията, достигайки топ 5 в класациите за хард рок албуми.

След присъединяването си към Ози Озбърн, Зак Уайлд участва във всички солови албуми на Принца на мрака, с изключение на „Ordinary Man“ (2020). Сред най-емблематичните записи с негово участие са „No More Tears“ (1991), „Ozzmosis“ (1995) и „Black Rain“ (2007).