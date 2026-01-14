Black Label Society издадоха албума „Engines Of Demolition“

Публикувано на 27 Март 2026
Black Label Society издадоха албума „Engines Of Demolition“

Днес, 27 март, Black Label Society официално издадоха новия си студиен албум „Engines Of Demolition“ чрез MNRK Heavy.

Това е първият нов материал на групата след „Doom Crew Inc.“ (2021) и бележи завръщане към добре познатия им звук – тежък груув, масивни рифове и директна, безкомпромисна енергия.

Албумът включва общо 15 композиции, сред които вече познатите „Broken And Blind“, „The Gallows“, „Lord Humungus“ и „Name In Blood“.

Сред акцентите е и „Ozzy’s Song“ – своеобразен трибют към Ози Озбърн, с когото Зак Уайлд работи от десетилетия. Официалното видео към песента, ще излезе на 28 март в 5:29 сутринта. 

Българските фенове ще имат възможност да чуят част от новия материал и на живо – Black Label Society ще свирят това лято на Hills Of Rock в Пловдив.

Зак Уайлд създава Black Label Society през 1998 година и оттогава успява да поддържа активността на групата паралелно с участията си в бандата на Ози Озбърн, към която се присъединява за първи път преди почти четири десетилетия.

Албумите „Order Of The Black“ (2010) и „Catacombs Of The Black Vatican“ (2014) се нареждат сред най-успешните издания на формацията, достигайки топ 5 в класациите за хард рок албуми.

След присъединяването си към Ози Озбърн, Зак Уайлд участва във всички солови албуми на Принца на мрака, с изключение на „Ordinary Man“ (2020). Сред най-емблематичните записи с негово участие са „No More Tears“ (1991), „Ozzmosis“ (1995) и „Black Rain“ (2007).

 

