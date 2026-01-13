Black Label Society представят новия сингъл „Name In Blood“

Black Label Society споделиха чисто новия си сингъл „Name In Blood“ – поредно заглавие от предстоящия им студиен албум „Engines Of Demolition“, който ще излезе на 27 март чрез MNRK Heavy.

Песента следва вече представените „Broken And Blind“, „The Gallows“ и „Lord Humungus“, и затвърждава добре познатия почерк на групата – тежък груув, плътни рифове и директна, безкомпромисна енергия.

„Engines Of Demolition“ ще бъде първият нов албум на Black Label Society след „Doom Crew Inc.“ от 2021 година и ще включва общо 15 композиции, сред които и „Ozzy’s Song“ – специален трибют към Ози Озбърн, с когото Зак Уайлд работи от десетилетия.