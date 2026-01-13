Въведете търсената дума и натиснете Enter
следва
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Pop-out player
Woman in love
Liz McClarnoan

Black Label Society представят новия сингъл „Name In Blood“

Публикувано на 14 Януари 2026
Black Label Society представят новия сингъл „Name In Blood“
Снимка: Getty Images

Black Label Society споделиха чисто новия си сингъл „Name In Blood“ – поредно заглавие от предстоящия им студиен албум „Engines Of Demolition“, който ще излезе на 27 март чрез MNRK Heavy.

Песента следва вече представените „Broken And Blind“, „The Gallows“ и „Lord Humungus“, и затвърждава добре познатия почерк на групата – тежък груув, плътни рифове и директна, безкомпромисна енергия.

„Engines Of Demolition“ ще бъде първият нов албум на Black Label Society след „Doom Crew Inc.“ от 2021 година и ще включва общо 15 композиции, сред които и „Ozzy’s Song“ – специален трибют към Ози Озбърн, с когото Зак Уайлд работи от десетилетия.

Ключови думи: