Новият албум на Black Label Society излиза на 27 март

Black Label Society обявиха подробности около предстоящия си нов студиен албум, озаглавен „Engines Of Demolition“, който ще излезе на 27 март чрез MNRK Heavy. Това ще бъде първият нов албум на бандата след „Doom Crew Inc.“ от 2021 година.
Албумът ще съдържа 15 песни, сред които вече познатите сингли „Broken And Blind“, „The Gallows“ и „Lord Humungus“, както и композиция със заглавие „Ozzy’s Song“. По всичко личи, че парчето е своеобразен трибют към легендарния фронтмен на Black Sabbath - Ози Озбърн, с когото китаристът и вокалист на Black Label Society Зак Уайлд работи от десетилетия.
„Engines Of Demolition“ съдържание:
1. Name In Blood
2. Gatherer Of Souls
3. The Hand Of Tomorrows Grave
4. Better Days & Wiser Times
5. Broken And Blind
6. The Gallows
7. Above & Below
8. Back To Me
9. Lord Humungus
10. Pedal To The Floor
11. Broken Pieces
12. The Stranger
13. Ozzy’s Song
14. Name In Blood (Unblackened)
15. Lord Humungus (Unblackened)
Зак Уайлд създава Black Label Society през 1998 година и оттогава успява да поддържа активността на групата паралелно с участията си в бандата на Ози Озбърн, към която се присъединява за първи път преди почти четири десетилетия.
Албумите „Order Of The Black“ (2010) и „Catacombs Of The Black Vatican“ (2014) се нареждат сред най-успешните издания на формацията, достигайки топ 5 в класациите за хард рок албуми.
След присъединяването си към Ози Озбърн, Зак Уайлд участва във всички солови албуми на Принца на мрака, с изключение на „Ordinary Man“ (2020). Сред най-емблематичните записи с негово участие са „No More Tears“ (1991), „Ozzmosis“ (1995) и „Black Rain“ (2007).