Слаш: Новият албум на Guns N'Roses идва — „Всички мислят за това“

В скорошно интервю за списание Guitar World китаристът на Guns N'Roses – Слаш – отново намекна, че нов студиен албум на групата е на хоризонта. Той сподели:

„Имаме толкова много материал в този момент — въпросът е да проявим дисциплина и наистина да седнем и да се заемем с него. Но с Guns, от моя опит, никога не можеш да планираш предварително. Не можеш просто да кажеш: ‘Ще отделим това време и ще направим това.’ Всеки път, когато сме опитвали така, всичко се разпада. Всичко се случва спонтанно — някакво вдъхновение го отключва и изведнъж процесът тръгва. Така че, да — идва. Знам, че ще се случи, защото всички мислят за това. Ще стане, когато му дойде времето.“

Преди година басистът на Guns N'Roses, Дъф Маккагън, потвърди пред SiriusXM в предаването “Trunk Nation With Eddie Trunk”, че той и останалите членове на групата работят по нов материал.

„Определено има желание и план за нова музика,“ каза той. „Да, със сигурност.“

През февруари 2022 г. Guns N'Roses издадоха EP-то “Hard Skool”, което беше ексклузивно достъпно в официалния им онлайн магазин. Изданието включваше двете нови песни от 2021 г. – заглавното парче “Hard Skool” и “Absurd” – както и концертни версии на класиките “Don’t Cry” и “You’re Crazy”.

Легендарната хард рок банда не е издавала пълноценен студиен албум от 2008 г. насам, когато се появи “Chinese Democracy” – проект, в който от класическия състав участваше единствено вокалистът Аксел Роуз. Маккагън и Слаш се завърнаха в групата през 2016 г. и оттогава издадоха няколко самостоятелни сингъла – “Absurd” (изписано като “ABSUЯD”), “Hard Skool”, “Perhaps” и “The General” – но все още не са обявили нов албум.

Ако и когато това се случи, предстоящият студиен запис на Guns N'Roses ще бъде първият под това име след “Chinese Democracy” и първият, в който Слаш, Аксел Роуз и Дъф Маккагън свирят заедно от 1993 г. насам.