Рон “Bumblefoot” Тал сподели видео към песента „Moonshine Hootenanny“

Публикувано на 12 Ноември 2025
Снимка: Getty Images

Бившият китарист на Guns N’ Roses – Рон “Bumblefoot” Тал – представи официален видеоклип към песента „Moonshine Hootenanny“. Парчето е част от последния му инструментален албум „Bumblefoot ...Returns!“, издаден през януари 2025 г.

Тридесет години след своя дебютен инструментален запис, Тал се завръща към корените си с нов албум, включващ 14 композиции, които преминават през стилове като метъл, блус и оркестрална музика.

Откриващата песен „Simon In Space“ беше първият сингъл от албума – експлозивно и енергично парче, придружено от анимиционно видео и ретро видеоигра, създадени съвместно от Bumblefoot и аниматора Радек Грабински.

В „Bumblefoot ...Returns!“ участват редица утвърдени музиканти, сред които Брайън Мей, Стив Вай, Гътри Говън, Дерек Шериниън и Джери Гаскил. Албумът представя характерните китарни техники на Тал, включително свиренето на фретлес китара и т.нар. „thimble technique“ – уникален почерк на китариста.

„Изминаха 30 години от излизането на "Adventures Of Bumblefoot", а оттогава не съм правил изцяло инструментален албум“, споделя Тал. „Тези песни се родиха по време на пандемията и се превърнаха в саундтрак на живота ми – от тежки фретлес рифове до поклон към блус легенди като Лони Джонсън.“

Той допълва: „Работата по албума на "Whom Gods Destroy" ме вдъхнови за агресивните части в "Simon In Space". Документален филм за блуса породи "Moonshine Hootenanny", а загубата на близки хора доведе до "Funeral March". Песните са отражение на моментите, които ни оформят.“

Рон Тал се присъединява към Guns N’ Roses през 2006 г. и участва в албума „Chinese Democracy“ (2008), след което напуска групата през 2014 г., за да се посвети на соловата си кариера.

По-късно той се включва в супергрупата Sons of Apollo заедно с Майк Портной, Дерек Шериниън и Били Шийън, с които издава два албума – последният от тях, „MMXX“, излезе през 2020 г. чрез InsideOut Music/Sony.

