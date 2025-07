40 000 пяха с Guns N'Roses на стадион Васил Левски

Снощният концерт на Guns N’ Roses в София ще остане незабравим за над 40 000 души, които изпълниха Национален стадион „Васил Левски“ до краен предел. След дългоочакваното си завръщане в България, легендарната банда поднесе истински рок спектакъл – безкомпромисен сетлист, мощна енергия и хиляди гласове, които в едно пяха „Take me down to the Paradise City…“.

Събитието е част от горещия музикален юли na Fest Team, който започна с два магични концерта на Dream Theater в Пловдив и ще завърши с мащабния фестивал Hills of Rock от 25 до 27 юли. България ясно заявява своето място на световната фестивална карта.

Особено вълнуващ момент от вечерта беше възможността, която за първи път у нас и на Балканите даде възможност на хора с увреден слух да усетят концерта чрез иновативните haptic костюми на Music: Not Impossible, осигурени от Fest Team – стъпка напред към достъпна музикална култура за всички.

Разгледайте галерията със снимки от това незабравимо рок преживяване.