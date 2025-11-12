Guns N' Roses издадоха два нови сингъла – „Nothin’“ и „Atlas“

Guns N'Roses зарадваха феновете си с два чисто нови сингъла. „Nothin’“ и „Atlas“ бележат първата им нова музика от 2023 г.

През последните години групата постепенно пуска нов материал паралелно с напълно разпродадените си турнета по света. След синглите от 2023 г., „The General“ и „Perhaps“, новите „Atlas“ и „Nothin’“ се включват като важни попълнения към концертните изпълнения на групата, редом до класическите хитове.



На 12 декември двете песни ще бъдат пуснати за предварителни поръчки и на седеминчов винил, ексклузивна касета и специално японско SHM-CD издание в официалния магазин на групата.









В скорошно интервю за сп. Guitar World Слаш отново намекна, че пълноценен нов албум е на хоризонта. „Има толкова много материал в момента – остава само дисциплината да седнем и да се заемем с него. Но при GUNS, по моя опит, никога не можеш да планираш. Всеки път, когато сме правили опит да планираме, всичко се разпада. Всичко започва спонтанно – някакво внезапно вдъхновение задейства процеса и музиката тръгва. Така че – идва. Всички мислят за това. Просто ще се случи, когато се случи.“

Преди година басистът Дъф Маккаган потвърди в ефира на Trunk Nation по SiriusXM, че бандата работи върху нов материал. „Определено има желание и план за нова музика“, каза тогава той.

Guns N' Roses издадоха EP-то „Hard Skool“ през февруари 2022 г. В него влизаха двата нови сингъла от 2021 г. – „Hard Skool“ и „Absurd“ – както и концертни версии на „Don’t Cry“ и „You’re Crazy“.

Бандата не е пускала пълноценен студиен албум от „Chinese Democracy“ (2008), в който от класическия състав участваше само Аксел Роуз. Маккаган и Слаш се присъединиха отново към него през 2016 г. и оттогава групата издаде няколко самостоятелни сингъла – „Absurd“, „Hard Skool“, „Perhaps“ и „The General“ – без официално потвърждение за нов студиен албум.