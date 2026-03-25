Skindred се присъединяват към Hills of Rock 2026

Skindred се присъединяват към фестивала Hills of Rock 2026, който ще се проведе от 24 до 26 юли на Гребната база в Пловдив.

Бандата идва на мястото на Nothing More, които се оттеглят от лятното си европейско турне, за да се фокусират върху нова музика и повече време със семействата си.

С това Skindred се добавят към вече сериозния списък от над 45 потвърдени изпълнители и внасят още една доза енергия в програмата на фестивала.

Създадени през 1998 г. в Нюпорт, групата е известна със своя уникален стил, който смесва метъл с реге, пънк, хип-хоп и електронни влияния – звучене, което самите те определят като „рага метъл“. Начело с харизматичния Benji Webbe, Skindred са сред най-силните лайв банди на съвременната сцена.

С нов албум на хоризонта – „You Got This“, издаден чрез Earache Records – групата продължава да развива своя звук, съчетавайки тежки рифове, динамични ритми и заразителни мелодии.

Сред останалите имена в афиша на Hills of Rock 2026 са Marilyn Manson, Godsmack, Electric Callboy, Lamb of God, Paradise Lost, Black Label Society, както и силно българско участие, включително Velian, P.I.F., Контрол и още много.

Тази година фестивалът въвежда и т.нар. BE4 HILLS ден на 23 юли, с участие на Sabaton, Savatage, Epica и Sevi.

Билетите за Hills of Rock 2026 са в продажба в мрежата на Ticket Station, включително и VIP пакетът „Above the Crowd“, който включва достъп до платформата с най-добра видимост към сцената, допълнителна лента за бърз достъп до платформата, самостоятелен бар и WC.