Shinedown с видеоклип към песента „Safe and Sound“

Shinedown споделиха официалния видеоклип към „Safe and Sound“ една от песните от новия албум на групата, „EI8HT“, който излезе през май.

Видеото залага на нестандартен подход за рок група. В него участват три различни танцови формации, които интерпретират песента чрез собствен стил и хореография. Идеята е да се покаже различна гледна точка към рок музиката и да се насърчат хората да излизат извън рамките на очакваното.

„Да включим танц в песен като „Safe and Sound“ не е нещо, което хората виждат всеки ден, и точно това беше целта. Искахме да създадем нещо наистина оригинално“, споделя хореографът Дейвид Матю Родригес. „Рок музиката е изпълнена със страст и емоция. С тази песен се опитахме да преведем тези чувства в силно и уверено движение.“

„Safe and Sound“ е част от осмия студиен албум на Shinedown – „EI8HT“. В него са включени още синглите „Dance, Kid, Dance“, „Three Six Five“, „Searchlight“ и „Killing Fields“.