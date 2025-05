Shinedown с нова емоционална пиано версия на "Three Six Five"

Shinedown представиха нова, емоционална пиано версия на песента си "Three Six Five", издадена чрез Atlantic Records през януари тази година.

Shinedown стартираха и турнето си "Dance, Kid, Dance" с концерт в Де Мойн, Айова. Обиколката с 36 дати е сред най-мащабните за групата досега и включва престижни зали като Madison Square Garden в Ню Йорк и Kia Forum в Лос Анджелис. Към тях се присъединяват BEARTOOTH, BUSH (на избрани дати) и Morgan Wade.

По време на откриващия концерт бандата представи на живо новите си сингли "Dance, Kid, Dance" и "Three Six Five", както и по-редки парчета, които не са свирени от години. Сетлистът включи и любими песни като "Second Chance" и кавъра им на "Simple Man". Новите песни са написани от Бренд Смит и Ерик Бас, който също стои зад продукцията в собственото си студио в Южна Каролина.