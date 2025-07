Shinedown с нов сингъл – „Killing Fields“

Shinedown споделиха новата си песен – "Killing Fields", издадена чрез Atlantic Records. Сингълът разглежда съвременния хаос и търсенето на смисъл, като фронтменът Брент Смит подчертава: „Песента е тук, за да ви накара да мислите и да задавате въпроси.“

Песента идва броени дни преди началото на най-мащабното турне в историята на Shinedown. Обиколката стартира на 19 юли в TD Garden, Бостън, а ден по-късно групата ще излезе за първи път на сцената на Madison Square Garden в Ню Йорк.

Във втората част на турнето към тях се присъединяват BUSH и Morgan Wade като специални гости.

"Killing Fields" е третият сингъл на групата за 2025 г., след "Three Six Five" и "Dance, Kid, Dance", издадени още през януари.