Shinedown представиха видеоклип към сингъла “Killing Fields”

Американската рок банда Shinedown сподели официален видеоклип към сингъла „Killing Fields“. Клипът е заснет и монтиран от Картър Лоутиян и вече е достъпен онлайн.

Парчето отбеляза нов исторически успех за групата, след като достигна №1 в класацията Active Rock Mediabase. Това е 23-ият сингъл на Shinedown, който оглавява формата, и трети №1 за групата през тази година – след „Three, Six, Five“, който стана лидер в Alternative класацията, и „Dance, Kid, Dance“, също номер едно в Active Rock. Така групата продължава да държи рекорда за най-много първи места, Топ 5 и Топ 10 позиции в историята на Mediabase Active Rock.

Успехът идва непосредствено след турнето “Dance, Kid, Dance”, по време на което Shinedown разпродадоха Madison Square Garden и свириха на някои от най-емблематичните сцени в САЩ, включително KIA Forum в Лос Анджелис.

Междувременно песента „Three Six Five“ продължава да разширява аудиторията на бандата, като се нареди сред Топ 20 в Top 40 радиоформата – постижение, което прави SHINEDOWN единствената рок група в момента в тази класация. Парчето вече се е класирало в пет различни радио формата, включително №1 в Alternative, Топ 10 в Hot AC и AC, №16 в Active Rock и Топ 20 в Top 40 радио.