SEVI тръгват на европейско турне и издават първия си винил на 27 март

Българската рок група SEVI обяви амбициозна концертна програма за 2026 година, включваща европейско турне и редица фестивални участия.

Бандата ще се включи в обиколка заедно с Hardline, които представят новия си албум, а у нас SEVI ще се качат и на голямата сцена на Hills of Rock на 23 юли, където ще свирят в компанията на Epica, Sabaton и Savatage като част от формата Be4 Hills.

През септември групата ще изнесе и няколко самостоятелни концерта във Франция, сред които участие на фестивала Zik ‘N‘ Dry в Орлеан. Очаква се скоро да бъдат обявени и още дати в България, а междувременно SEVI работят и по нов материал.

На 27 март бандата ще представи и първото си издание на винил – „Black Pages – Dark Vinyl Stories“, селекция от по-мрачните им песни. Премиерата ще се състои в Sofia Live Club и ще постави начало на концертната година за групата.

Специални гости на събитието ще бъдат италианците Altermagica, а по време на вечерта вокалистката на SEVI ще представи и авторска изложба от пана, вдъхновени от десетте композиции във винила.

Билетите за концерта са в продажба в мрежата на Eventim.